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Двое детей заболели коронавирусом в Новосибирске

сегодня 10:15

Фото pixabay.com

По сообщению оперативного штаба в Новосибирской области у двоих детей подтвердили коронавирус; за сутки в регионе нашли 22 больных.

В Новосибирской области увеличилось количество детей с подтверждённым диагнозом коронавирус. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Из 22 человек с положительными тестами на COVID-19 – двое – дети.

Число заражённых коронавирусом детей в регионе выросло до трёх человек.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

коронавирус
Новосибирск

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