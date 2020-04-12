Двое детей заболели коронавирусом в Новосибирске

сегодня 10:15 Поделиться

Фото pixabay.com

По сообщению оперативного штаба в Новосибирской области у двоих детей подтвердили коронавирус; за сутки в регионе нашли 22 больных.

В Новосибирской области увеличилось количество детей с подтверждённым диагнозом коронавирус. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Из 22 человек с положительными тестами на COVID-19 – двое – дети.

Число заражённых коронавирусом детей в регионе выросло до трёх человек.