Ещё шесть человек заболели коронавирусом в Кузбассе

сегодня 11:45 Поделиться

Фото pixabay.com

Оперативный штаб Кемеровской области сообщил о шести новых случаях заболевания; всего в регионе 34 больных.

В Кемеровской области увеличилось число заражённых коронавирусом.

По данным оперативного штаба на утро 19 апреля в регионе диагноз подтверждён у 34 пациентов. В их числе шесть новых.

По сообщению штаба в стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 1617 человек.

Напомним, в Кузбассе умерла заражённая коронавирусом кондуктор общественного транспорта.