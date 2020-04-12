Ещё шесть человек заболели коронавирусом в Кузбассе
Фото pixabay.com
Оперативный штаб Кемеровской области сообщил о шести новых случаях заболевания; всего в регионе 34 больных.
В Кемеровской области увеличилось число заражённых коронавирусом.
По данным оперативного штаба на утро 19 апреля в регионе диагноз подтверждён у 34 пациентов. В их числе шесть новых.
По сообщению штаба в стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 1617 человек.
Напомним, в Кузбассе умерла заражённая коронавирусом кондуктор общественного транспорта.
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