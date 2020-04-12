Ездил на заработки в Москву: 26-летний омич заработал коронавирус после поездки в столицу

сегодня 16:59 Поделиться

Фото Pixabay.com

Число заболевших коронавирусом в Омске выросло до 33 человек; положительный результат тест показал у пенсионерки и парня, который ездил на заработки в столицу.

В Омске число заразившихся коронавирусом выросло на два человека. Общее число пациентов с коронавирусной инфекцией выросло до 33, сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, одна из заразившихся — пенсионерка, возраст которой приближается к 70 годам. Она контактировала с приехавшим из Москвы.

Второй заболевший — 26 летний парень, который ездил на заработки в столицу. После возвращения его поместили в обсерватор. Во время пребывания там у омича появились признаки ОРВИ. Был проведен тест, который подтвердил коронавирус.

Напомним, общее число заразившихся коронавирусом в России по данным на 19 апреля, превысило 40 тысяч человек.