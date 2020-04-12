Где в Новосибирской области нашли коронавирус: полный список территорий на утро 19 апреля
Фото pixabay.com
В Новосибирской области в список подверженных коронавирусу территорий попали ещё два района; болезнь подтвердили в Колывани и Здвинске.
В Новосибирской области расширилась география коронавируса. Список территорий пополнили Колыванский и Здвинский районы.
Сиб.фм рассказывает, где на утро 19 апреля выявлены положительные тесты на COVID-19:
Новосибирск
Бердск
Кольцово
Новосибирский район
Убинский район
Карасукский район
Колыванский район
Здвинский район.
Всего за сутки в Новосибирской области подтвердили 22 новых случая коронавируса.
Напомним, по данным оперативного штаба в Новосибирске коронавирус подтвердили ещё у двоих детей.
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