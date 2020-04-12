Где в Новосибирской области нашли коронавирус: полный список территорий на утро 19 апреля

сегодня 10:24 Поделиться

Фото pixabay.com

В Новосибирской области в список подверженных коронавирусу территорий попали ещё два района; болезнь подтвердили в Колывани и Здвинске.

В Новосибирской области расширилась география коронавируса. Список территорий пополнили Колыванский и Здвинский районы.

Сиб.фм рассказывает, где на утро 19 апреля выявлены положительные тесты на COVID-19:

Новосибирск

Бердск

Кольцово

Новосибирский район

Убинский район

Карасукский район

Колыванский район

Здвинский район.

Всего за сутки в Новосибирской области подтвердили 22 новых случая коронавируса.

Напомним, по данным оперативного штаба в Новосибирске коронавирус подтвердили ещё у двоих детей.