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Губернатор Травников поздравил новосибирцев с Пасхой

сегодня 11:07

Скриншот и видео правительства Новосибирской области

Глава Новосибирской области Андрей Травников обратился к православным верующим и поздравил их с Пасхой; губернатор призвал верующих оставаться дома.

Губернатор Новосибирской области поздравил жителей региона с Пасхой.

«В этом году мы встречаем светлое Христово Воскресенье в особых условиях», — отметил Андрей Травников.

Глава региона призвал всех жителей области провести этот день в заботе о здоровье своих близких и не выходить на улицу.

«Оставайтесь дома. Разделите радость праздника с семьёй», — сказал губернатор.

Напомним, в Новосибирске из-за коронавируса были закрыты все храмы.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Новосибирская область
Андрей Травников
Пасха

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