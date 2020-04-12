Губернатор Травников поздравил новосибирцев с Пасхой
Скриншот и видео правительства Новосибирской области
Глава Новосибирской области Андрей Травников обратился к православным верующим и поздравил их с Пасхой; губернатор призвал верующих оставаться дома.
Губернатор Новосибирской области поздравил жителей региона с Пасхой.
«В этом году мы встречаем светлое Христово Воскресенье в особых условиях», — отметил Андрей Травников.
Глава региона призвал всех жителей области провести этот день в заботе о здоровье своих близких и не выходить на улицу.
«Оставайтесь дома. Разделите радость праздника с семьёй», — сказал губернатор.
Напомним, в Новосибирске из-за коронавируса были закрыты все храмы.
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