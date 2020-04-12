Из опасных по коронавирусу регионов в Новосибирск летят самолёты
Фото с сайта S7
В субботу и воскресенье в Толмачёво ждут самолёты из опасных по коронавирусу регионов мира; прибудут около 400 путешественников.
В новосибирском аэропорту Толмачёво ждут прибытия двух рейсов из опасных по коронавирусу государств. Оба рейса выполняет авиакомпания S7.
Известно, что 19 апреля из Бангкока в Новосибирск должны вылететь 200 пассажиров.
На 20 апреля запланирован рейс в Новосибирск из Камрани. Об этом сообщает Росавиация.
Все прилетающие в Новосибирск пассажиры обязаны пройти 14-дневный карантин.
Напомним, учёные назвали, когда в Новосибирске ждать пика коронавируса.
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