Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Из опасных по коронавирусу регионов в Новосибирск летят самолёты

сегодня 09:51

Фото с сайта S7

В субботу и воскресенье в Толмачёво ждут самолёты из опасных по коронавирусу регионов мира; прибудут около 400 путешественников.

В новосибирском аэропорту Толмачёво ждут прибытия двух рейсов из опасных по коронавирусу государств. Оба рейса выполняет авиакомпания S7.

Известно, что 19 апреля из Бангкока в Новосибирск должны вылететь 200 пассажиров.

На 20 апреля запланирован рейс в Новосибирск из Камрани. Об этом сообщает Росавиация.

Все прилетающие в Новосибирск пассажиры обязаны пройти 14-дневный карантин.

Напомним, учёные назвали, когда в Новосибирске ждать пика коронавируса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

аэропорт Толмачёво
коронавирус
Новосибирск

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

162842
Как подать заявление на пособие на ребёнка до 3 лет: инструкция от ПФР
88925
В России за сутки зарегистрировано 3448 новых случаев заражения коронавирусом
87820
Обращение Путина в связи с коронавирусом 15 апреля: прямая трансляция на Сиб.фм
72157
Рекордное количество заболевших в Новосибирске 12 апреля: что известно о новых случаях заражения коронавирусом
49680
Названа новая дата парада в честь Дня Победы в 2020 году
37607
Дома до лета: первый регион России заявил о продлении режима самоизоляции до конца мая
34325
В каких городах России выявлен коронавирус: список