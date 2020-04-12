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Как уничтожить коронавирус на овощах и зелени: советы от МЧС

сегодня 15:07

Фото Pixabay.com

Россиянам дали советы по уничтожению коронавируса на овощах и зелени; для профилактики распространения SARS-CoV-2 необходимо замачивать зелень, огурцы и помидоры в воде.

Специалисты МЧС дали советы россиянам по уничтожению коронавируса на овощах и зелени. Об этом сказано в сообщении ведомства.

Так, для профилактики распространения SARS-CoV-2 необходимо замачивать зелень, огурцы и помидоры на 10-15 минут в воде. Затем их нужно помыть с нейтральным моющим средством под проточной водой, и тщательно смыть его с поверхности продуктов.

Кроме того, разбирать покупки рекомендуется только после мытья рук. Продукты в твердой упаковке — пластиковой, металлической или стеклянной — следует также помыть водой и мылом. Перед выкладкой продуктов в МЧС советуют обработать все кухонные поверхности и уделить внимание чистке и дезинфекции столов, дверных ручек, стульев и гаджетов с помощью моющих средств, удаляющих вирусы.

Ранее сотрудники ведомства рассказали, что значительно снизить риск заражения дома во время эпидемии коронавируса помогут влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств и соблюдение других важных правил карантина.

Напомним, по последним данным, общее число инфицированных в России составило 36 793 человека в 85 регионах.

Автор:
Олеся Сметанникова

Теги

коронавирус

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