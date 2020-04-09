Китайский вирусолог прокомментировал обвинения в создании коронавируса
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Вирусолог прокомментировал версию об искусственном создании коронавируса; глава лаборатории из Уханя заявил о невозможности его синтеза.
Человечество пока не обладает достаточным объемом знаний для искусственного воспроизведения в лабораторных условиях вируса, который был бы схож с коронавирусом. Об этом в интервью китайскому телеканалу CGTN сообщил заведующий лабораторией Уханьского института вирусологии профессор Юань Чжимин.
«Этот вирус никоим образом не исходит от нас», — заявил учёный.
По его словам, многие его коллеги-ученые сходятся во мнении, что если бы такой вирус был синтезирован в лабораторных условиях, то его создатели своими знаниями превосходили бы обычных людей.
«Поэтому я никогда не поверю, что человечество уже располагает достаточными знаниями для того, чтобы воссоздать подобный вирус», — добавил вирусолог.
Профессор признал, что поскольку лаборатория, имеющая максимальный уровень биологической безопасности, находится именно в Ухане, у людей не могут не возникать подобные ассоциации. Вместе с тем их сознательно пытаются ввести в заблуждение некоторые СМИ, считает Юань. Ряд публикаций о лабораторном происхождении коронавируса он назвал бездоказательными и основанными на предположениях.
Напомним, Ухань стал первым очагом распространения нового коронавируса в мире.
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