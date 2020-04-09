Китайский вирусолог прокомментировал обвинения в создании коронавируса

сегодня 14:48 Поделиться

Фото Pixabay.com

Вирусолог прокомментировал версию об искусственном создании коронавируса; глава лаборатории из Уханя заявил о невозможности его синтеза.

Человечество пока не обладает достаточным объемом знаний для искусственного воспроизведения в лабораторных условиях вируса, который был бы схож с коронавирусом. Об этом в интервью китайскому телеканалу CGTN сообщил заведующий лабораторией Уханьского института вирусологии профессор Юань Чжимин.

«Этот вирус никоим образом не исходит от нас», — заявил учёный.

По его словам, многие его коллеги-ученые сходятся во мнении, что если бы такой вирус был синтезирован в лабораторных условиях, то его создатели своими знаниями превосходили бы обычных людей.

«Поэтому я никогда не поверю, что человечество уже располагает достаточными знаниями для того, чтобы воссоздать подобный вирус», — добавил вирусолог.

Профессор признал, что поскольку лаборатория, имеющая максимальный уровень биологической безопасности, находится именно в Ухане, у людей не могут не возникать подобные ассоциации. Вместе с тем их сознательно пытаются ввести в заблуждение некоторые СМИ, считает Юань. Ряд публикаций о лабораторном происхождении коронавируса он назвал бездоказательными и основанными на предположениях.

Напомним, Ухань стал первым очагом распространения нового коронавируса в мире.