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Коронавирус и Пасха: Путин снова обратился к россиянам

сегодня 14:19

Фото с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Пасхой; в поздравительном обращении он затронул и тему коронавируса.

Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху, с праздником, сообщает пресс-служба Кремля.

Значительную часть речи глава государства посвятил теме борьбы с распространением коронавируса.

В самом начале обращения Путин напомнил, что в этом году праздник проходит в условиях вынужденных ограничений.

«Вместе, объединяя усилия, мы решаем возникающие проблемы. И для этого, как я уже не раз говорил, у нас всё есть: здоровая, сильная экономика, научный потенциал, необходимая материальная и высокопрофессиональная база в сфере здравоохранения», — отметил президент.

По словам Путина, российские власти внимательно анализируют опыт других стран и взаимодействуют с коллегами из-за рубежа, работая при этом на опережение. «Да, все меры по защите жизни и здоровья людей, по поддержке экономики требуют дополнительных и больших ресурсов и резервов. Они у нас есть», — заверил глава государства.

Владимир Путин также поблагодарил всех, кто помогает близким и нуждающимся, и выразил уверенность в том, что россияне достойно пройдут испытания.

В завершении обращения президент РФ поздравил всех с Пасхой. «В этот светлый праздник Воскресения Христова все-таки так и хочется сказать: все будет хорошо с Божьей помощью», — завершил обращение Путин.

Напомним, в Новосибирске несмотря на закрытые для прихожан двери храмов, 19 апреля верующие пришли на пасхальную службу.

Автор:
Оксана Смирнова
Журналист

Теги

Владимир Путин
Пасха

Комментарии

19.04.20 в 15:36

Роман Фотин Родинович

Спасибо, и вам многие лета! Одно пожелание: Очень хочется чтобы обращение к народу было обставлено не с такой роскошью.. Такое может позволить себе 10% населения -- Не более. А в остальном , конечно, ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО !!

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