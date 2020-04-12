Коронавирус подтвердили у врачей скорой помощи в Новосибирске

сегодня 09:25 Поделиться

Фото ОК,ру

Врачи скорой помощи заразились коронавирусом в Новосибирске; тесты показали положительные результаты.

В Новосибирске короннавирус нашли у фельдшера скорой помощи. В инфекционной больнице медик находится с марта. Сотрудница скорой выезжала к пациентке, которая прибыла в Новосибирск из Таиланда.

По информации источника Сиб.фм в центральной подстанции скорой помощи, тесты на коронавирус дали положительный результат ещё у нескольких сотрудников, которые не контактировали с больными.

«Ну вот, коронавирусная инфекция добралась и до «сердца» скорой помощи Новосибирска, до ее оперативного отдела. Некоторые считали меня дурачком, который носится, как ошпаренный со своими СИЗами (средствами индивидуальной защиты – примечание редакции). Да и вообще, зачем нам нужны респираторы? У нас маски тряпочные появились и антисептики, и одноразовые средства защиты на каждого пациента. Зачем, когда их можно дезинфицировать и растягивать чуть ли не на всю смену. Здоровья нам всем!» — такой пост на своей странице в сети «ВКонтакте» написал председатель профсоюза станции скорой помощи Новосибирска Сергей Комлев.

Напомним, в Новосибирске учёные назвали, когда ждать пика коронавируса.