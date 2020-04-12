Коронавирус продлил визы иностранцам в России

сегодня 11:31 Поделиться

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Срок действия виз иностранцев, оставшихся в России, автоматически продлевают до 15 июня; об этом заявили в МВД.

Всем иностранцам, которые находятся на территории России, автоматически продлили визы до 15 июня текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

«В соответствии с указом президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 года № 274, для всех иностранных граждан, прибывших в Россию как в визовом, так и в безвизовом порядке, на период с 15 марта по 15 июня 2020 года приостанавливается течение сроков временного пребывания, временного или постоянного проживания, а также сроков, на которые иностранные граждане поставлены на учет по месту пребывания или зарегистрированы по месту жительства (в случае, если такие сроки истекают в указанный период», — говорится в сообщении агентства.

Гражданам иностранных государств, которые находятся в России в указанный период, не нужно продлевать визы. Продлению также не подлежат разрешения на временное проживание, виды на жительство и миграционные карты.

Напомним, в Новосибирск на выходных прилетят самолёты из неблагополучных по коронавирусу государств.