Коронавирус в Новосибирске - последние новости к 20 апреля

сегодня 00:31 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com, nso.ru, Михаила Докукина/Сиб.фм

Трое детей находятся на лечение в городской детской клинической больнице №3 с коронавирусом, а всего в регионе зарегистрировано 108 случаев, три из которых закончились летальным исходом; всё самое важное о смертельном заболевании в традиционном обзоре на Сиб.фм.

Прогнозы и ожидания

В Новосибирске, в Институте вычислительной математики и математической геофизики СО РАН сделали прогноз пиковых значений распространения коронавируса в регионе. По мнению учёных, пик коронавируса в Новосибирске придётся на 5-6 мая. Именно в эти дни будет зарегистрировано наибольшее число заболевших. После эпидемия пойдёт на спад.

Пасха в закрытых храмах

Пасха 2020 в Новосибирске запомнится надолго. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы – храмы Новосибирской области оказались закрытыми для прихожан. Несмотря на просьбу митрополита новосибирского и бердского Никодима смотреть пасхальное богослужение дома, десятки верующих отправились в храмы на пасхальную службу. И это несмотря на то, что им рекомендовали молиться дома.

Болеют дети

По сообщению оперативного штаба в Новосибирской области у двоих детей подтвердили коронавирус. Число заражённых детей в регионе выросло до трёх человек. Всего за сутки выявили 22 человека с положительными тестами на COVID-19.

География расширяется

По данным оперативного штаба, коронавирус нашли ещё в двух районах Новосибирской области; К списку территорий, где выявлены случаи заболевания, прибавились Колыванский и Здвинский районы. В настоящее время больные коронавирусной инфекции выявлены в Новосибирске, Бердске, посёлке Кольцово, Колыванском, Здвинском, Каргатском, Убинском и Новосибирском районах.

Болеют медики со скорой

В Новосибирске короннавирус нашли у фельдшера скорой помощи. В инфекционной больнице медик находится с марта. Сотрудница скорой выезжала к пациентке, которая прибыла в Новосибирск из Таиланда. Кроме того, в центральной подстанции скорой помощи, тесты на коронавирус дали положительный результат ещё у нескольких сотрудников, которые не контактировали с больными.

И это не предел

Количество зафиксированных в Новосибирской области случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось до 108. Из них 16 человек выздоровели, трое скончались. Всего за сутки выявлено 22 человека, инфицированных коронавирусом: 20 взрослых и 2 ребенка.

Напомним, 19 апреля к верующим обратился губернатор Новосибирской области Андрей Травников и поздравил с Пасхой.