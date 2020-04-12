Коронавирус в Новосибирске: рекорды, первые погибшие, отмена Парада и Пасха без людей – Итоги недели Сиб.фм

сегодня 18:05 Поделиться

Коллаж Сиб.фм

По итогам третьей недели апреля с сожалением приходится признать, что любые события в Новосибирске, Сибири и в России теперь нужно рассматривать исключительно сквозь призму коронавируса.

Страна стремительно вошла в десятку государств с самым большим количеством зараженных в мире, не осталось ни одного региона без заболевших, в Новосибирской области зарегистрированы первые случаи гибели пациентов. И даже главное событие этого года – юбилейные торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне – придётся перенести.

Главные события прошедших семи нерабочих дней – в Итогах недели Сиб.фм.

Новые территории коронавируса

Фото Михаила Докукина

В понедельник, 13 апреля, в родительских чатах наукограда Кольцово появились сообщения о первых выявленных заболевших коронавирусом. Ближе к вечеру появилось официальное подтверждение от местных властей: цитадель науки, в которой находится передовой отряд борьбы с болезнью – центр вирусологии «Вектор» – не смогла устоять. Мэр Кольцово обратился к жителям с просьбой не паниковать и соблюдать все еры предосторожности.

«Мы должны сделать из этого серьёзные выводы, тем более, что человек, у которого подтвердился диагноз, не приехал откуда-то, а жил среди нас», – заявил Николай Красников.

К концу недели список территорий, где выявлен коронавирус, пополнили ещё несколько сельских районов. На данный момент это – Новосибирск, Бердск, Кольцово, Новосибирский, Убинский, Карасукский, Колыванский, Здвинский районы.

Также в течение недели были зарегистрированы первые случаи гибели пациентов на территории региона, а общее количество заболевших удвоилось и превысило 100 человек.

Лишний час под землёй

Фото Дениса Винокурова / Сиб.фм

Во вторник, 14 апреля, новосибирский метрополитен объявил об увеличении количества составов на линии.

«Интервал движения поездов в утренние и вечерние «часы пик» составит 3–3,5 минуты, а в межпиковое время – 5 минут», – сообщили в руководстве подземки.

С 6 до 15 апреля поезда в «часы пик» ходили с интервалом 6 минут, а в остальное время – с 8-минутным перерывом. При этом метро закрывалось в 22 часа. Сокращение интервалов связано с тем, что ряду организаций в регионе разрешили вернуться к полноценной работе, количество пассажиров увеличилось. А к концу рабочей недели метрополитен объявил о еще одном изменении – теперь поезда будут ходить до 23 часов.

Побойтесь бога

Фото из группы «Новосибирская Митрополия» в социальной сети «ВКонтакте»

В среду, 15 апреля, верующие активно включились в дискуссию о необходимости ограничения работы православных храмов. По решению митрополии, согласованному с властями региона, церкви Новосибирской области фактически закрыли для прихожан. В преддверие главного религиозного праздника в году – Пасхи – это вызвало волну возмущений со стороны воцерковлённых людей.

Впрочем, в ответ нашлось немало и тех, кто жёстко критиковал подобные требования об открытии церквей и взывал к разуму верующих.

Закрытие кладбищ и отмена Парада

Фото с сайта pixabay.com

В четверг, 16 апреля, власти Новосибирска объявили о введении ещё одной ограничительной меры для борьбы с распространением коронавируса. В областном центре закрыли для посещения все кладбища. Исключение составляют только траурные процессии, в которых принимают участие супруги, близкие и иные родственники, законные представители или иные лица, взявшие на себя обязанность погребения умершего – сообщили в мэрии.

Ограничение будет действовать как минимум до 30 апреля. Таким образом, он будет действовать и на Радоницу – традиционно самый массовый день поминовения усопших, когда люди приходят прибрать могилки родных после зимы.

Фото kremlin.ru

Ближе к вечеру в четверг появилась новость, которую все ожидали, но до последнего надеялись, что этого не произойдёт. На заседании совета безопасности президент Путин объявил о переносе праздничных торжеств в честь 75-летия Победы и военного парада 9 мая на Красной площади, а также шествия Бессмертного полка.

«Сейчас перед нами непростой, прямо скажем, тяжёлый выбор. И дата 9 Мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна... Для проведения парада 9 Мая его подготовка должна быть начата уже сейчас, прямо сейчас. Но риски, связанные, с эпидемией, пик которой не пройден, ещё чрезвычайно высоки. И это не дает мне право начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям», — заявил глава государства.

Сейчас сложно прогнозировать, когда именно получится провести шествия войск в городах России. Среди возможных дат называют 24 июня – годовщину Парада 1945 года на Красной площади, а также 3 сентября – годовщину завершения Второй мировой войны.

Последний рубеж

Фото со страницы сообщества «Инцидент Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте»

В пятницу, 17 апреля, власти Республики Алтай сообщили о выявлении второго за сутки случая заболевания коронавирусом. Положительный результат показал тест жителя посёлка Онгудай. Ранее заболела его жена – обоих поместили в инфекционные боксы.

Эти два случая стали знаковыми для всей страны. С этого момента в России не осталось регионов, в которых не выявляли коронавирус. Республика Алтай была последним субъектом федерации, который эффективно противостоял проникновению заболевания.

Трудовой десант

Фото Михаила Докукина / Сиб.фм

В субботу, 18 апреля, синоптики пообещали новосибирцам тёплую и солнечную погоду. Во второй половине апреля это идеальные условия для поездки на дачу и начала сезона весенних огородных работ или просто пикника на природе. Ранее областные и городские власти подчёркивали, что специальных запретов вводиться не будет, но просили новосибирцев воздержаться от использования общественного транспорта.

Многие горожане последовали этому совету. Однако корреспондент Сиб.фм, побывавший утром в субботу на пригородном вокзале, заметил, что количество дачников всё же было несколько больше, чем могло быть в текущей ситуации.

Христос воскрес!

Фото Дениса Винокурова / Сиб.фм

В воскресенье, 19 апреля, в России православные отметили главный религиозный праздник года – Пасху. Из-за введённых ограничений, территория основных храмов Новосибирска была закрыта, рядом дежурили наряды полиции, а следить за торжественными службами прихожанам пришлось по телевизору. Утром традиционный чин освящения куличей и крашеных яиц также прошёл в непривычной атмосфере. Возможность совершить обряд верующим предоставили, но желающих воспользоваться ею оказалось гораздо меньше, чем обычно.

Такими были самые заметные события с 13 по 19 апреля. Чем запомнятся следующие семь дней – расскажем в воскресенье в Итогах недели Сиб.фм.

Берегите себя и своих близких.