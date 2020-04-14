Коронавирус в России: последние новости на 20 апреля

сегодня 06:16 Поделиться

Коллаж Сиб.фм

Эпидемия коронавирусной инфекции в России находится под контролем; к 20 апреля смертельной инфекцией заразилось 42 853 человека, 361 из которых умерли.

По последним данным в России зарегистрировано 42 853 случая заболевания коронавирусной инфекции. При этом 3 291 пациента уже выписали из больниц, а 361 умерли.

В Новосибирской области заболели 108 человек, из которых трое умерли. При этом 16 человек уже выписали из больниц.

Больше всего заболевших – 24 324 человека в Москве. Их них 176 пациентов умерли, а 1 763 – выписали из больниц. Второе место среди регионов России по числу заболевших занимает Московская область. Там заболели 4 663 человека, из которых 49 умерли, а 162 выздоровели. В Санкт-Петербурге заболели 1 760 человек, из них 8 – умерли, а 239 – выздоровели.

Из регионов Сибири в десятку по количеству заболевших вошёл Красноярский край. Он занимает девятую строчку. У наших соседей болеет 300 человек, из которых двое умерли, а 17 выздоровели.

Новосибирска область по числу заболевших находится на 50-м месте.

Напомним, 19 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что эпидемия коронавируса выйдет на плато.