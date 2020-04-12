Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Музеи и зоопарки вошли в список сфер наиболее пострадавших от коронавируса

сегодня 19:26

Фото с сайта pixabay.com

Премьер-Министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в перечень отраслей экономики, которые больше всего пострадали в результате распространения коронавирусной инфекции; в обновлённый документ вошли учреждения культуры и продовольственные магазины.

Зоопарки и музеи, автосалоны и магазины автозапчастей, розничные точки торговли расширили список отраслей экономики России, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Изменения в постановление правительства России утвердил глава кабинета министров Михаил Мишустин.

В изменениях появился новый раздел: «Розничная торговля непродовольственными товарами». Он включает торговлю автомобилями, автотранспортными средствами и мотоциклами, деталями, узлами и принадлежностями к ним, товарами общего ассортимента, информационным и коммуникационным оборудованием, товарами культурно-развлекательного назначения, текстилем, одеждой и обувью.

Напомним, 15 апреля Владимир Путин рассказал о том, что пострадавшим из-за коронавируса компаниям предоставят прямую финансовую помощь.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

экономика
коронавирус
поддержка

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

163474
Как подать заявление на пособие на ребёнка до 3 лет: инструкция от ПФР
89088
В России за сутки зарегистрировано 3448 новых случаев заражения коронавирусом
87993
Обращение Путина в связи с коронавирусом 15 апреля: прямая трансляция на Сиб.фм
72372
Рекордное количество заболевших в Новосибирске 12 апреля: что известно о новых случаях заражения коронавирусом
49958
Названа новая дата парада в честь Дня Победы в 2020 году
48126
"Бейтесь яйцами в карантине!": новосибирцы обрушились с проклятиями на туристов из Таиланда и Вьетнама
40845
Где в Новосибирской области нашли коронавирус: полный список территорий на утро 19 апреля