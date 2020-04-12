Музеи и зоопарки вошли в список сфер наиболее пострадавших от коронавируса

сегодня 19:26 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Премьер-Министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в перечень отраслей экономики, которые больше всего пострадали в результате распространения коронавирусной инфекции; в обновлённый документ вошли учреждения культуры и продовольственные магазины.

Зоопарки и музеи, автосалоны и магазины автозапчастей, розничные точки торговли расширили список отраслей экономики России, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Изменения в постановление правительства России утвердил глава кабинета министров Михаил Мишустин.

В изменениях появился новый раздел: «Розничная торговля непродовольственными товарами». Он включает торговлю автомобилями, автотранспортными средствами и мотоциклами, деталями, узлами и принадлежностями к ним, товарами общего ассортимента, информационным и коммуникационным оборудованием, товарами культурно-развлекательного назначения, текстилем, одеждой и обувью.

Напомним, 15 апреля Владимир Путин рассказал о том, что пострадавшим из-за коронавируса компаниям предоставят прямую финансовую помощь.