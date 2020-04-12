Не сажайте в СИЗО: глава ФСИН попросил не наполнять изоляторы из-за коронавируса

сегодня 12:31 Поделиться

Фото pixabay.com

Глава ФСИН России просит не сажать людей за преступления мелкой и средней тяжести; СИЗО переполнены, а тут ещё коронавирус.

Руководитель федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников обратился в Верховный суд с просьбой не арестовывать людей за преступления небольшой и средней тяжести. СИЗО переполнены, а тут ещё и коронавирус и карантин. По словам директора ФСИН, соблюдать условия в заключении невозможно.

По данным ведомства, по лёгким, средним и экономическим статьям составляет в СИЗО находятся 43% от всех поступивших. И это только за последний месяц. Александр Калашников попросил суд рассматривать другие меры пресечения, альтернативные заключению под стражу.

Сложнее всего ситуация в Москве, Подмосковье и Республике Крым: 22 изолятора превышают лимит по количеству задержанных.

Напомним, в России произошла вспышка коронавируса в психиатрической больнице.