Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Не сажайте в СИЗО: глава ФСИН попросил не наполнять изоляторы из-за коронавируса

сегодня 12:31

Фото pixabay.com

Глава ФСИН России просит не сажать людей за преступления мелкой и средней тяжести; СИЗО переполнены, а тут ещё коронавирус.

Руководитель федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников обратился в Верховный суд с просьбой не арестовывать людей за преступления небольшой и средней тяжести. СИЗО переполнены, а тут ещё и коронавирус и карантин. По словам директора ФСИН, соблюдать условия в заключении невозможно.

По данным ведомства, по лёгким, средним и экономическим статьям составляет в СИЗО находятся 43% от всех поступивших. И это только за последний месяц. Александр Калашников попросил суд рассматривать другие меры пресечения, альтернативные заключению под стражу.

Сложнее всего ситуация в Москве, Подмосковье и Республике Крым: 22 изолятора превышают лимит по количеству задержанных.

Напомним, в России произошла вспышка коронавируса в психиатрической больнице.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

ФСИН
Сизо
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

162971
Как подать заявление на пособие на ребёнка до 3 лет: инструкция от ПФР
88980
В России за сутки зарегистрировано 3448 новых случаев заражения коронавирусом
87860
Обращение Путина в связи с коронавирусом 15 апреля: прямая трансляция на Сиб.фм
72213
Рекордное количество заболевших в Новосибирске 12 апреля: что известно о новых случаях заражения коронавирусом
49776
Названа новая дата парада в честь Дня Победы в 2020 году
37686
Дома до лета: первый регион России заявил о продлении режима самоизоляции до конца мая
34356
В каких городах России выявлен коронавирус: список