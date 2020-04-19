Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Никуда не выезжали: подробности о новых заболевших коронавирусом в Новосибирске

сегодня 10:35

Фото pixabay.com

В Новосибирске за сутки выявлено 22 больных коронавирусом; половина из них не выезжали за пределы области и не контактировали с ранее заболевшими.

За сутки в Новосибирской области выявлено 22 новых случая заболевания коронавирусом.

Как сообщает оперативный штаб, из заболевших COVID-19 только один человек выезжал за пределы региона. Он вернулся из Москвы. Десять человек контактировали с ранее выявленными больными. Ещё 11 пациентов с больными не контактировали и за пределы региона не выезжали.

Напомним, в Новосибирской области коронавирус нашли ещё в двух районах.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

коронавирус
Новосибирск

Комментарии

19.04.20 в 12:22

Vladimir

Да вы же гуляете, как ни в чем не бывало. Снег чуть сошел и высыпали на улицу. Позор! Для тех, кто на диване говорю: Всё видно по карте самоизоляции. Обидно то, что из-за вас пострадают те люди, которые на самоизоляции дома и выходят только за продуктами раз в 4 дня. Я уважал ваш город. Но сейчас вы упали в моих глазах. Привет из Волгограда.

19.04.20 в 12:29

Ольга

Кошмар! А люди всё гуляют и гуляют... Никакой сознательности, ответственности и чувства самосохранения.

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

162971
Как подать заявление на пособие на ребёнка до 3 лет: инструкция от ПФР
88980
В России за сутки зарегистрировано 3448 новых случаев заражения коронавирусом
87860
Обращение Путина в связи с коронавирусом 15 апреля: прямая трансляция на Сиб.фм
72213
Рекордное количество заболевших в Новосибирске 12 апреля: что известно о новых случаях заражения коронавирусом
49776
Названа новая дата парада в честь Дня Победы в 2020 году
37686
Дома до лета: первый регион России заявил о продлении режима самоизоляции до конца мая
34356
В каких городах России выявлен коронавирус: список