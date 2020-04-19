Никуда не выезжали: подробности о новых заболевших коронавирусом в Новосибирске

сегодня 10:35 Поделиться

Фото pixabay.com

В Новосибирске за сутки выявлено 22 больных коронавирусом; половина из них не выезжали за пределы области и не контактировали с ранее заболевшими.

За сутки в Новосибирской области выявлено 22 новых случая заболевания коронавирусом.

Как сообщает оперативный штаб, из заболевших COVID-19 только один человек выезжал за пределы региона. Он вернулся из Москвы. Десять человек контактировали с ранее выявленными больными. Ещё 11 пациентов с больными не контактировали и за пределы региона не выезжали.

Напомним, в Новосибирской области коронавирус нашли ещё в двух районах.