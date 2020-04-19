Никуда не выезжали: подробности о новых заболевших коронавирусом в Новосибирске
Фото pixabay.com
В Новосибирске за сутки выявлено 22 больных коронавирусом; половина из них не выезжали за пределы области и не контактировали с ранее заболевшими.
За сутки в Новосибирской области выявлено 22 новых случая заболевания коронавирусом.
Как сообщает оперативный штаб, из заболевших COVID-19 только один человек выезжал за пределы региона. Он вернулся из Москвы. Десять человек контактировали с ранее выявленными больными. Ещё 11 пациентов с больными не контактировали и за пределы региона не выезжали.
Напомним, в Новосибирской области коронавирус нашли ещё в двух районах.
Комментарии
Vladimir
Да вы же гуляете, как ни в чем не бывало. Снег чуть сошел и высыпали на улицу. Позор! Для тех, кто на диване говорю: Всё видно по карте самоизоляции. Обидно то, что из-за вас пострадают те люди, которые на самоизоляции дома и выходят только за продуктами раз в 4 дня. Я уважал ваш город. Но сейчас вы упали в моих глазах. Привет из Волгограда.
Ольга
Кошмар! А люди всё гуляют и гуляют... Никакой сознательности, ответственности и чувства самосохранения.
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