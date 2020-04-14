«Норовит прилипнуть к рукам»: как живет детеныш нерпы, спасенный в Шлиссельбурге
Фото с сайта online47.ru
Сотрудники «Фонда друзей балтийской нерпы» сравнили щенка с почкой вербы; его спасли с дрейфующей льдины.
Специалисты «Фонда друзей балтийской нерпы» рассказали, как поживает детеныш по имени Шлиссик, спасенный с дрейфующей льдины. Фотографии и видео появились в группе «Спасение тюленей» в воскресенье, 19 апреля. Об этом сообщает агентство online47.ru.
Малыша спасли чуть больше месяца назад, 8 марта. Его заметили неподалеку от Невского судостроительного-судоремонтного завода. Вначале щенка приняли за самочку и назвали его Мартой, однако позже оказалось, что найденный детеныш – мальчик.
Сейчас малыш чувствует себя хорошо: на фотографиях, выложенных сотрудниками фонда видно, как щенок радуется солнышку.Сотрудники рассказывают, что детеныш очень ласковый и не скупятся на трогательные фразы в адрес своего подопечного.
«Немного фото шлиссельбургского ладожского нерпулика Шлиссика. Ну, или Шлипсика: он так и норовит прилипнуть к нашим рукам, прямо как Крошик. Еще он похож на белька балтийской нерпы. А ещё похож на большую шевелящуюся вербную почку», – шутят специалисты.
Напомним, 19 апреля в Ленинградской области начали проверять 5000 больных на коронавирус.
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