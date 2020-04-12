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Новый рекорд: за сутки коронавирус в России выявлен у 6060 человек

сегодня 15:31

Фото Pixabay.com

Общее число заражённых коронавирусом в России 19 апреля превысило 40 тысяч; предыдущий рекорд по числу заболевших за сутки снова побит.

За минувшие сутки в России зафиксировано 6060 новых случаев коронавируса; это на 1 275 случаев больше, чем в предыдущие сутки

Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 6060 человек. С 18 по 19 апреля зафиксировано 48 летальных исходов. Полностью выздоровели 234 человека, сообщает оперативный штаб России

Регионы, в которых выявили новые случаи заражения:

  • Москва — 3570
  • Московская область — 709
  • Нижегородская область — 129
  • Санкт-Петербург — 114
  • Архангельская область — 68
  • Республика Мордовия — 60
  • Тульская область — 58
  • Краснодарский край — 48
  • Чеченская Республика — 44
  • Оренбургская область — 44
  • Республика Марий Эл — 43
  • Рязанская область — 42
  • Республика Ингушетия — 42
  • Тюменская область — 42
  • Республика Саха (Якутия) — 41
  • Кировская область — 39
  • Хабаровский край — 38
  • Калужская область — 37
  • Республика Дагестан — 35
  • Ростовская область — 35
  • Тверская область — 33
  • Мурманская область — 33
  • Республика Татарстан — 31
  • Ленинградская область — 29
  • Чувашская Республика — 29
  • Пермский край — 28
  • Владимирская область — 27
  • Воронежская область — 26
  • Курская область — 26
  • Республика Северная Осетия — 26
  • Астраханская область — 24
  • Красноярский край — 24
  • Брянская область — 23
  • Ставропольский край — 23
  • Тамбовская область — 22
  • Кабардино-Балкарская Республика — 22
  • Республика Хакасия — 22
  • Новосибирская область — 22
  • Смоленская область — 21
  • Липецкая область — 20
  • Ивановская область — 19
  • Новгородская область — 18
  • Карачаево-Черкесская Республика — 17
  • Саратовская область — 16
  • Самарская область — 15
  • Свердловская область — 15
  • Волгоградская область — 14
  • Ханты-Мансийский АО — 14
  • Костромская область — 13
  • Орловская область — 13
  • Приморский край — 13
  • Ярославская область — 12
  • Калининградская область — 11
  • Ульяновская область — 11
  • Ямало-Ненецкий АО — 10
  • Белгородская область — 9
  • Алтайский край — 9
  • Кемеровская область — 9
  • Республика Коми — 7
  • Вологодская область — 7
  • Республика Адыгея — 7
  • Республика Калмыкия — 7
  • Челябинская область — 7
  • Томская область – 5
  • Камчатский край — 5
  • Республика Карелия — 4
  • Удмуртская Республика — 4
  • Республика Тыва — 4
  • Республика Бурятия — 3
  • Псковская область — 2
  • Омская область — 2
  • Амурская область — 2
  • Республика Крым — 2
  • Иркутская область — 1
  • Забайкальский край — 1
  • Магаданская область — 1
  • Еврейская АО — 1
  • г. Севастополь — 1

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 42 853 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 361 летальный исход, выздоровел 3291 человек.

Автор:
Оксана Смирнова
Журналист

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