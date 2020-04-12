Новый рекорд: за сутки коронавирус в России выявлен у 6060 человек

сегодня 15:31 Поделиться

Фото Pixabay.com

Общее число заражённых коронавирусом в России 19 апреля превысило 40 тысяч; предыдущий рекорд по числу заболевших за сутки снова побит.

За минувшие сутки в России зафиксировано 6060 новых случаев коронавируса; это на 1 275 случаев больше, чем в предыдущие сутки

Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 6060 человек. С 18 по 19 апреля зафиксировано 48 летальных исходов. Полностью выздоровели 234 человека, сообщает оперативный штаб России

Регионы, в которых выявили новые случаи заражения:

Москва — 3570

Московская область — 709

Нижегородская область — 129

Санкт-Петербург — 114

Архангельская область — 68

Республика Мордовия — 60

Тульская область — 58

Краснодарский край — 48

Чеченская Республика — 44

Оренбургская область — 44

Республика Марий Эл — 43

Рязанская область — 42

Республика Ингушетия — 42

Тюменская область — 42

Республика Саха (Якутия) — 41

Кировская область — 39

Хабаровский край — 38

Калужская область — 37

Республика Дагестан — 35

Ростовская область — 35

Тверская область — 33

Мурманская область — 33

Республика Татарстан — 31

Ленинградская область — 29

Чувашская Республика — 29

Пермский край — 28

Владимирская область — 27

Воронежская область — 26

Курская область — 26

Республика Северная Осетия — 26

Астраханская область — 24

Красноярский край — 24

Брянская область — 23

Ставропольский край — 23

Тамбовская область — 22

Кабардино-Балкарская Республика — 22

Республика Хакасия — 22

Новосибирская область — 22

Смоленская область — 21

Липецкая область — 20

Ивановская область — 19

Новгородская область — 18

Карачаево-Черкесская Республика — 17

Саратовская область — 16

Самарская область — 15

Свердловская область — 15

Волгоградская область — 14

Ханты-Мансийский АО — 14

Костромская область — 13

Орловская область — 13

Приморский край — 13

Ярославская область — 12

Калининградская область — 11

Ульяновская область — 11

Ямало-Ненецкий АО — 10

Белгородская область — 9

Алтайский край — 9

Кемеровская область — 9

Республика Коми — 7

Вологодская область — 7

Республика Адыгея — 7

Республика Калмыкия — 7

Челябинская область — 7

Томская область – 5

Камчатский край — 5

Республика Карелия — 4

Удмуртская Республика — 4

Республика Тыва — 4

Республика Бурятия — 3

Псковская область — 2

Омская область — 2

Амурская область — 2

Республика Крым — 2

Иркутская область — 1

Забайкальский край — 1

Магаданская область — 1

Еврейская АО — 1

г. Севастополь — 1

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 42 853 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 361 летальный исход, выздоровел 3291 человек.