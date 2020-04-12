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От коронавируса умерли 28 человек в Москве

сегодня 08:17

Фото pixabay.com

По сообщению оперативного штаба за сутки в Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом; им было от 30 до 93 лет.

В Москве умерли еще 28 пациентов с коронавирусом, об этом сообщил оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.

Количество людей, скончавшихся в столице от коронавируса, увеличилось со 148 до 176.

По данным оперштаба, среди умерших — пациенты от 30 до 93 лет. 30-летний мужчина страдал сахарным диабетом. У 37-летнего пациента установлен диагноз «пневмония с тотальным поражением левого легкого».

Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них — гипертония, хронический бронхит, пиелонефрит, сахарный диабет. Трое из умерших проходили лечение в федеральной больнице, ещё один был в частной клинике.

За прошедшие сутки в России зафиксировали 4785 новых случаев заражения. Общее число инфицированных в стране составило 36 793 человека в 85 регионах. Умерли 313 человек, вылечились 3057 человек.

Напомним в Новосибирске 18 апреля была зарегистрирована третья смерть от коронавируса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Москва
коронавирус

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