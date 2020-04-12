Пасха-2020: поздравления, картинки, ватсапки к празднику
Фото из открытых источников
Сиб.фм собрал поздравления к главному христианскому празднику; с помощью них вы можете поздравить родных и близких
В воскресенье, 19-го апреля, православные по всему миру отмечают Пасху. В 2020 году главный праздник христиан особенный – он проходит в режиме самоизоляции, поэтому поздравления с помощью смс, мессенджеров и соцсетей в этом году весьма актуальны. Мы собрали для вас картинки и поздравления в стихах, которыми вы можете поздравить тех, кто вам дорог в этот светлый Пасхальный день.
Для начала несколько стихотворений. Можно, конечно, ограничиться ими, а можно сопроводить картинкой.
***
С Пасхой вас, Христос воскрес!
Льется яркий свет с небес.
Пусть очистится душа,
Легче станет вам дышать.
Все проблемы пусть уйдут
И обиды унесут.
Пусть к вам в дом придет добро,
Будет в нем всегда светло.
***
Христос воскрес, вот это чудо!
Пусть мир наполнится добром,
Витает волшебство повсюду,
Уют пускай придет в ваш дом!
Здоровье и благословение
Несут пусть ангелы с небес!
Пусть дарит каждое мгновение
Вам множество благих чудес!
***
Сегодня праздник наступил великий,
Куличи и яйца в разноцветных красках,
Все на столах, везде веселье, крики,
«Христос Воскресе». Поздравляю с Пасхой!
Поздравление будет смотреться интересней, если прикрепить к нему пасхальную открытку.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Сейчас читают