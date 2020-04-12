Пасха-2020: поздравления, картинки, ватсапки к празднику

сегодня 09:11 Поделиться

Фото из открытых источников

Сиб.фм собрал поздравления к главному христианскому празднику; с помощью них вы можете поздравить родных и близких

В воскресенье, 19-го апреля, православные по всему миру отмечают Пасху. В 2020 году главный праздник христиан особенный – он проходит в режиме самоизоляции, поэтому поздравления с помощью смс, мессенджеров и соцсетей в этом году весьма актуальны. Мы собрали для вас картинки и поздравления в стихах, которыми вы можете поздравить тех, кто вам дорог в этот светлый Пасхальный день.

Для начала несколько стихотворений. Можно, конечно, ограничиться ими, а можно сопроводить картинкой.

***

С Пасхой вас, Христос воскрес!

Льется яркий свет с небес.

Пусть очистится душа,

Легче станет вам дышать.

Все проблемы пусть уйдут

И обиды унесут.

Пусть к вам в дом придет добро,

Будет в нем всегда светло.

***

Христос воскрес, вот это чудо!

Пусть мир наполнится добром,

Витает волшебство повсюду,

Уют пускай придет в ваш дом!

Здоровье и благословение

Несут пусть ангелы с небес!

Пусть дарит каждое мгновение

Вам множество благих чудес!

***

Сегодня праздник наступил великий,

Куличи и яйца в разноцветных красках,

Все на столах, везде веселье, крики,

«Христос Воскресе». Поздравляю с Пасхой!

Поздравление будет смотреться интересней, если прикрепить к нему пасхальную открытку.