Пасха-2020: прямая трансляция из Храма Христа Спасителя - где смотреть по ТВ и в интернете

сегодня 01:23 Поделиться

Фото с сайта Храма Христа Спасителя

19 апреля православные верующие отмечают Светлое воскресение Христово; прямую трансляцию ночной службы организовала Русская православная церковь.

Главный православный праздник — Пасха — в 2020 году выпадает на 19 апреля. Из-за сложной ситуации с коронавирусом церковные службы проходят без прихожан.



РПЦ организовала прямую трансляцию из Храма Христа Спасителя в Москве. Как сообщает официальный сайт патриархата, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит пасхальную заутреню и Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.

Её будут транслировать телеканалы «Первый», «Россия 1», «НТВ» и «Спас», а также официальный сайт Русской Православной Церкви — Патриархия.ru.

Начало трансляции в 23:30 по московскому времени.