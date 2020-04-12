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Пасха-2020: прямая трансляция из Храма Христа Спасителя - где смотреть по ТВ и в интернете

сегодня 01:23

Фото с сайта Храма Христа Спасителя

19 апреля православные верующие отмечают Светлое воскресение Христово; прямую трансляцию ночной службы организовала Русская православная церковь.

Главный православный праздник — Пасха — в 2020 году выпадает на 19 апреля. Из-за сложной ситуации с коронавирусом церковные службы проходят без прихожан.

РПЦ организовала прямую трансляцию из Храма Христа Спасителя в Москве. Как сообщает официальный сайт патриархата, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит пасхальную заутреню и Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.

Её будут транслировать телеканалы «Первый», «Россия 1», «НТВ» и «Спас», а также официальный сайт Русской Православной Церкви — Патриархия.ru.

Начало трансляции в 23:30 по московскому времени.

Автор:
Александр Борисов
журналист

Теги

РПЦ
пасха

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