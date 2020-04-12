Пасха в режиме самоизоляции: новосибирцы отказались от освящения куличей в храмах

сегодня 12:53 Поделиться

Фото Дениса Винокурова

Жители Новосибирска решили встретить главный христианский праздник дома; воскресным утром храмы оказались пустыми

Воскресным утром, 19-го апреля, в новосибирских храмах было немноголюдно. Желающих освятить куличи и пасхи оказалось в разы меньше, чем в предыдущие годы. Главный собор Новосибирска – Вознесенский вовсе оказался закрыт для прихожан. Давайте посмотрим, как в Пасху выглядели новосибирские церкви в фоторепортаже Сиб.фм.

В Пасхальную ночь в храмах было разрешено находиться только отдельным священнослужителям для проведения праздничного богослужения, а также операторам для ведения трансляции. Верующие могли посмотреть богослужение в прямом эфире.

Служители храмов отмечают, что освящать продукты к пасхальному столу никто не принуждает – это благочестивая традиция. Как правило, освящение куличей и пасх происходит после ночной пасхальной службы или накануне – в Великую субботу.

Пасха у большинства россиян ассоциируется с ночной торжественной службой, крестным ходом, звоном колоколов, куличами и крашеными яйцами. Например, в храме во имя Михаила Архангела прихожане могли освятить пасхальные яства в субботу.

В воскресенье с утра здесь тоже начали освящать куличи, яйца и пасхи. На чин освящения пришли несколько десятков человек.

Территория собора Александра Невского была открыта для прихожан, однако желающих освятить пасхальную снедь не оказалось вовсе.

Пустынную территорию здесь украшает баннер, напоминающий о Пасхе.

Ворота кафедрального Вознесенского собора, где накануне проходила праздничная служба, оказались закрыты. Вряд ли здесь ждут прихожан, да и сами прихожане, по наблюдениям нашего фотокорреспондента, к храму не торопились.

Ранее мы рассказывали о том, как в новосибирских храмах ночью проходили службы без прихожан.