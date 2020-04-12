Пасха взаперти: несмотря на закрытые для прихожан двери храмов, верующие Новосибирска пришли на пасхальную службу

сегодня 08:06 Поделиться

Фото Дениса Винокурова и Михаила Докукина

Новосибирцы отправились в храмы встретить Пасху; их встречали сотрудники полиции и закрытые ворота

Пасха 2020 в Новосибирске запомнится надолго. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы – храмы Новосибирской области оказались закрытыми для прихожан. Несмотря на просьбу митрополита новосибирского и бердского Никодима смотреть пасхальное богослужение дома, десятки верующих отправились в храмы на пасхальную службу. Наблюдать за ней прихожанам и корреспондентам пришлось из-за закрытых ворот.

Накануне главного христианского праздника официальный сайт Новосибирской митрополии РПЦ объявил о закрытии храмов для посещений.

«В связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации в городе Новосибирске и Новосибирской области главным государственным санитарным врачом по Новосибирской области временно приостановлено посещение гражданами территорий, зданий, строений и сооружений, принадлежащих Новосибирской епархии Русской Православной Церкви», – говорилось в сообщении.

Верующим рекомендовали молиться дома

Накануне пасхальной ночи храмы действительно оказались закрыты, но в воскресенье, 19-го апреля можно освятить куличи и пасхи. Прихожан ждут на территории храма с 9:00 до 17:00 и уже приготовили столы.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы в парке Берёзовая роща также оказалась закрытой для посещения. Несколько десятков верующих наблюдали здесь за пасхальной службой из-за забора.

Непривычно пустынно выглядела Знаменская церковь на Учительской. У ворот дежурили сотрудники полиции.

Всё же главное пасхальное богослужение в Новосибирске проходило в Вознесенском кафедральном соборе. Праздничную службу, которая транслировалась в прямом эфире, провёл митрополит новосибирский и бердский Никодим.

Здесь у ворот храма тоже дежурили сотрудники правопорядка.

Рядом с ними – экипаж ГИБДД.

За пару часов до начала пасхального богослужения начали подходить его участники и приходские сотрудники.

Попасть на территорию храма можно было только при наличии специального пропуска.

Несмотря на строгую охрану, находились и те, кто пришёл освятить пасхальные яства. Людям с улицы, естественно, давали от ворот поворот.

У забора оказались коллеги из СМИ, у которых сначала была договорённость с пресс-службой новосибирской епархии, однако прессу на территорию не пустили, сославшись на то, что данное ранее благословение отозвано. Пришлось работать у ограждения.

В надежде получить милостыню свои места на паперти заняли местные нуждающиеся. В связи с тем, что большинство верующих решило остаться дома, подаяний по наблюдениям корреспондента Сиб.фм, не было. Женщина с видом попрошайки со стажем посетовала на то, что из-за коронавируса её доход на паперти уменьшился в разы, отказавшись назвать имя и сумму дохода в «лучшие времена».

Ближе к полуночи место перед центральными воротами Вознесенского кафедрального собора начало заполняться верующими. Всем пришлось слушать колокольный звон и наблюдать за крестным ходом за закрытыми воротами.

Жительница дома, расположенного аккурат напротив собора, наблюдала за священнодействием в окно со свечой в руках.

Давайте посмотрим на несколько фотографий крестного хода. Действительно завораживающее зрелище.

Некоторые пришедшие на пасхальную службу принесли с собой свечи.

Во время режима самоизоляции не рекомендуется посещать места скопления людей. Напомним, недавно мы рассказывали о том, как освятить пасхальные куличи дома.

Христос Воскресе!