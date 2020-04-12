Первое ДТП с участием велосипедиста зарегистрировали в Новосибирской области

сегодня 13:11 Поделиться

Фото со страницы "АСТ 54" в социальной сети "ВКонтакте"

Двое детей получили травмы в ДТП с участием велосипеда; в Новосибирской области открыли счёт.

В Новосибирской области зарегистрировали первое ДТП с участием велосипедиста.

Происшествие случилось в селе Малореченка Коченевского района. Об этом пишет сообщество «АСТ 54» в социальной сети «ВКонтакте».

Водитель автомобиля Шевроле совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении по краю проезжей части. Подростки 2006 и 2009 годов рождения получили травмы: первый управлял велосипедом, второй находился в качестве пассажира на багажнике. Оба были доставлены в больницу.

Напомним, 16 апреля в Новосибирске в ДТП пострадали две маленькие девочки.