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Пик коронавируса в Новосибирске: учёные назвали дату

сегодня 08:51

Фото pixabay.com

Новосибирские учёные спрогнозировали, когда в регионе ждать пика коронавируса; буквально через несколько дней.

В Новосибирске, в Институте вычислительной математики и математической геофизики СО РАН сделали прогноз пиковых значений распространения коронавируса в регионе.

Об этом в ходе презентации «Математические модели распространения COVID-19» на семинаре «Актуальные проблемы прикладной математики», который прошёл с сети интернет, сообщила научный сотрудник Ольга Криворотько.

По мнению учёных, пик коронавируса в Новосибирске придётся на 5-6 мая. Именно в эти дни будет зарегистрировано наибольшее число заболевших. После эпидемия пойдёт на спад.

Математическая модель распространения коронавируса COVID-19 в регионах России, предложенная учёными, основана на системе нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений. В ней учитывается перемещение жителей внутри страны (исследование касается более 900 городов), а также принятые противоэпидемические и карантинные меры в конкретных местностях.

Напомним, в Новосибирске 18 апреля умер третий пациент с коронавирусом.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

учёные
коронавирус
Новосибирск

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