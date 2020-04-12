Погода в Новосибирске на 19 апреля: солнечная Пасха

сегодня 07:31 Поделиться

Фото Сиб.фм

В Светлое Христово Воскресенье погода порадует новосибирцев; однако следует помнить, что из-за эпидемии коронавируса лучше провести этот день дома со своими родными и близкими.

В воскресенье, 19 апреля, погода ожидается ясной и без осадков. По данным сайта gismeteo.ru температура днём будет +13...+15 градусов, ночью +4...+6 градусов.

Ветер восточный 2-3 метра в секунду, с порывами до 6-7 метров в секунду. Атмосферное давление 753 мм ртутного столба, в течение дня будет слабо колебаться.