Российская система здравоохранения нуждается в модернизации - глава Минздрава России Михаил Мурашко

сегодня 06:44 Поделиться

Фото с сайта russiaedu.ru

Все пациенты с коронавирусом в России находятся под контролем и получают необходимое лечение; национальная система медицинского страхования позволяет не беспокоиться пациентам о расходах на лечение.

Руководитель Министерства здравоохранения Михаил Мурашко на встрече с коллегами из «большой двадцатки» рассказал, как обстоят дела с лечением коронавирусной инфекции в России. Об этом сообщают РИА Новости.

По его словам, российская система обязательного медицинского страхования построена так, что пациентам не стоит беспокоиться о дополнительных расходах на лечение.

Однако министр подчеркнул, что система здравоохранения нуждается в модернизации, чтобы быть готовым к аналогичным ситуациям в будущем.

Напомним, на 19 апреля в Новосибирской области коронавирус подтверждён у 108 человек, из которых трое умерли.