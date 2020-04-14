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«Скончались три пациента»: сообщение оперативного штаба о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 21:00 19 апреля

вчера 21:12

Фото с сайта pixabay.com

На 21:00 субботы, 19 апреля в Новосибирской области выявлено 108 случаев заболевания коронавирусной инфекции; три человека умерли.

На 21:00 субботы, 19 апреля в Новосибирской области выявлено 108 случаев заболевания коронавирусной инфекции; три человека умерли.

В Новосибирской области находятся на наблюдении 1972 человека, 9953 сняты с наблюдения. Об этом сообщает оперативный штаб.

Всего по данным оперативного штаба Новосибирской области на 21:00 19 апреля в регионе зарегистрировано 108 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 16 человек выздоровели, скончались 3 пациента.

Кроме того, зарегистрировано 543 обращения по поводу гриппа и ОРВИ, госпитализированы 50 человек.

Напомним, 19 апреля короновирусом в Новосибирске заболели двое детей.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

новосибирск
эпидемия
коронавирус

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