Три новых случая коронавируса в Иркутске

сегодня 10:07 Поделиться

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По данным оперативного штаба Иркутской области, в регионе, на утро 19 апреля, нашли три новых случая коронавируса; число больных увеличилось до 68.

В Иркутской области увеличилось число больных коронавирусом. По данным оперативного штаба на утро 19 апреля тесты показали положительный результат ещё у трёх пациентов. Общее число заражённых в Иркутской области составляет 68 человек.

На сегодня 54 человека госпитализированы из них 6 из обсерваторов, 12 выздоровели и выписались. Два человека ранее умерли.

Первый случай коронавируса был подтверждён в Иркутской области 29 марта.

Сегодня вирус обнаружен в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском, Черемхово и Усть-Куте, а также Иркутском, Братском, Аларском, Осинском и Шелеховском районах.

Напомним, учёные назвали дату, когда в Новосибирске будет пик коронавируса.