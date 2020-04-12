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Трое детей с коронавирусом, новые территории распространения и суточный рекорд заболеваемости: хроника событий и последние новости на 12:00 19 апреля

сегодня 12:17

Фото из архива Сиб.фм

В Новосибирской области побит суточный рекорд по заболеваемости коронавирусом, выявлено 22 больных; среди них двое детей.

Побили суточный рекорд

В Новосибирской области за сутки выявлено 22 новых заражённых коронавирусом. Число больных в регионе составляет 108 человек.

Трое детей с COVID-19

По данным оперативного штаба на утро 19 апреля в Новосибирской области выявили ещё два случая заражения коронавирусом среди детей. С подтверждённым диагнозом уже трое малышей.

Никуда не уезжали

Половина из вновь выявленных заболевших коронавирусом не покидали пределы Новосибирской области и не общались с забоелвшими.

Новые районы распространения коронавируса

Список территорий, где в Новосибирской области выявили коронавирус, пополнили ещё два района. Теперь COVID-19 есть в Новосибирске, Бердске, Кольцово, Караскском, Убинском, Колыванском и Здвинском районах.

Врачи заболели

Как сообщил глава профсоюзного комитета врачей скорой помощи, на центральной подстанции в Новосибирске коронавирус нашли у фельдшера. Ещё несколько медиков ждут результаты теста.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

коронавирус
Новосибирск

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