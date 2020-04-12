Трое детей с коронавирусом, новые территории распространения и суточный рекорд заболеваемости: хроника событий и последние новости на 12:00 19 апреля
Фото из архива Сиб.фм
В Новосибирской области побит суточный рекорд по заболеваемости коронавирусом, выявлено 22 больных; среди них двое детей.
Побили суточный рекорд
В Новосибирской области за сутки выявлено 22 новых заражённых коронавирусом. Число больных в регионе составляет 108 человек.
По данным оперативного штаба на утро 19 апреля в Новосибирской области выявили ещё два случая заражения коронавирусом среди детей. С подтверждённым диагнозом уже трое малышей.
Половина из вновь выявленных заболевших коронавирусом не покидали пределы Новосибирской области и не общались с забоелвшими.
Список территорий, где в Новосибирской области выявили коронавирус, пополнили ещё два района. Теперь COVID-19 есть в Новосибирске, Бердске, Кольцово, Караскском, Убинском, Колыванском и Здвинском районах.
Как сообщил глава профсоюзного комитета врачей скорой помощи, на центральной подстанции в Новосибирске коронавирус нашли у фельдшера. Ещё несколько медиков ждут результаты теста.
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