В Алтайском крае коронавирус выявили ещё у 9 человек

сегодня 13:53 Поделиться

Фото Pixabay.com

Ещё 9 случаев заболевания COVID-19 лабораторно подтверждено в Алтайском крае к утру 19 апреля. Шесть из девяти новичков ранее контактировали с заболевшим.

Всего к 19 апреля в регионе выявлено 72 заболевших. Больше всего заразившихся – в Барнауле – 45 человек. В остальных городах и районах – единичные случаи, сообщает оперативный штаб Алтайского края.

г. Бийск – 1;

г. Рубцовск – 1;

г. Заринск – 1;

г. Новоалтайск – 1;

г. Камень-на-Оби – 3;

г. Змеиногорск – 1;

г. Горняк – 2;

Рубцовский район (Веселоярск – 4);

Павловский район – 5 чел.

Первомайский район (с. Логовское) – 2;

Поспелихинский район (с. Николаевка – 1);

с. Крутиха – 3;

Советский район – 2.

Больные госпитализированы в три медучреждения Барнаула — горбольницы № 5 и № 11 и в инфекционный госпиталь «Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства».

По данным Минздрава Алтайского края, состояние всех больных с коронавирусной инфекцией удовлетворительное, у большинства болезнь протекает в лёгкой форме. Тяжёлая форма заболевания развилась у троих пациентов, два из них находятся на аппарате ИВЛ.

Напомним, в Новосибирской области 19 апреля побит суточный рекорд по заболеваемости коронавирусом.