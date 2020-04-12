Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

В Алтайском крае коронавирус выявили ещё у 9 человек

сегодня 13:53

Фото Pixabay.com

Ещё 9 случаев заболевания COVID-19 лабораторно подтверждено в Алтайском крае к утру 19 апреля. Шесть из девяти новичков ранее контактировали с заболевшим.

Всего к 19 апреля в регионе выявлено 72 заболевших. Больше всего заразившихся – в Барнауле – 45 человек. В остальных городах и районах – единичные случаи, сообщает оперативный штаб Алтайского края.

  • г. Бийск – 1;
  • г. Рубцовск – 1;
  • г. Заринск – 1;
  • г. Новоалтайск – 1;
  • г. Камень-на-Оби – 3;
  • г. Змеиногорск – 1;
  • г. Горняк – 2;
  • Рубцовский район (Веселоярск – 4);
  • Павловский район – 5 чел.
  • Первомайский район (с. Логовское) – 2;
  • Поспелихинский район (с. Николаевка – 1);
  • с. Крутиха – 3;
  • Советский район – 2.

Больные госпитализированы в три медучреждения Барнаула — горбольницы № 5 и № 11 и в инфекционный госпиталь «Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства».

По данным Минздрава Алтайского края, состояние всех больных с коронавирусной инфекцией удовлетворительное, у большинства болезнь протекает в лёгкой форме. Тяжёлая форма заболевания развилась у троих пациентов, два из них находятся на аппарате ИВЛ.

Напомним, в Новосибирской области 19 апреля побит суточный рекорд по заболеваемости коронавирусом.

Автор:
Оксана Смирнова
Журналист

Теги

Алтайский край
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

163144
Как подать заявление на пособие на ребёнка до 3 лет: инструкция от ПФР
89036
В России за сутки зарегистрировано 3448 новых случаев заражения коронавирусом
87916
Обращение Путина в связи с коронавирусом 15 апреля: прямая трансляция на Сиб.фм
72283
Рекордное количество заболевших в Новосибирске 12 апреля: что известно о новых случаях заражения коронавирусом
49848
Названа новая дата парада в честь Дня Победы в 2020 году
38597
"Бейтесь яйцами в карантине!": новосибирцы обрушились с проклятиями на туристов из Таиланда и Вьетнама
37764
Дома до лета: первый регион России заявил о продлении режима самоизоляции до конца мая