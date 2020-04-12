В Алтайском крае коронавирус выявили ещё у 9 человек
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Ещё 9 случаев заболевания COVID-19 лабораторно подтверждено в Алтайском крае к утру 19 апреля. Шесть из девяти новичков ранее контактировали с заболевшим.
Всего к 19 апреля в регионе выявлено 72 заболевших. Больше всего заразившихся – в Барнауле – 45 человек. В остальных городах и районах – единичные случаи, сообщает оперативный штаб Алтайского края.
Больные госпитализированы в три медучреждения Барнаула — горбольницы № 5 и № 11 и в инфекционный госпиталь «Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства».
По данным Минздрава Алтайского края, состояние всех больных с коронавирусной инфекцией удовлетворительное, у большинства болезнь протекает в лёгкой форме. Тяжёлая форма заболевания развилась у троих пациентов, два из них находятся на аппарате ИВЛ.
Напомним, в Новосибирской области 19 апреля побит суточный рекорд по заболеваемости коронавирусом.
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