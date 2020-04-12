В Алтайском крае коронавирус «захватил» новый район

сегодня 17:35 Поделиться

Фото Pixabay.com

Новые случаи коронавируса в Алтайском крае выявлены в Рубцовском районе; в селе Веселоярск положительный результат тест показал у 4 человек.

Число заразившихся коронавирусом в Алтайском крае продолжает расти. 19 апреля к числу заражённых территорий в регионе добавился Веселоярск.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Алтайском крае 9 новых случаев инфекции: три человека в Барнауле, четыре в Рубцовском районе, и два – в Павловском.

Более подробной информации о новых случаях в Веселоярске пока не сообщается. Известно, что это село в Рубцовском районе с населением около 5 тысяч человек.

Всего к 19 апреля в регионе выявлено 72 заболевших:

г. Барнаул – 45 человек

г. Бийск – 1

г. Рубцовск – 1;

г. Заринск – 1;

г. Новоалтайск – 1;

г. Камень-на-Оби – 3;

г. Змеиногорск – 1;

г. Горняк – 2;

Рубцовский район (Веселоярск – 4);

Павловский район – 5 чел. (с. Павловск – 2, пос. Комсомольский – 2, пос. Шахи – 1);

Первомайский район (с. Логовское) – 2;

Поспелихинский район (с. Николаевка – 1);

Крутихинский район, с. Крутиха – 3;

Советский район (с. Советское – 2).

Больные госпитализированы в три медучреждения Барнаула.

Напомним, 19 апреля Сиб.фм так же рассказывал о 26-летнем омиче, который привёз коронавирус из Москвы.