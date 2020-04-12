В Алтайском крае коронавирус «захватил» новый район
Фото Pixabay.com
Новые случаи коронавируса в Алтайском крае выявлены в Рубцовском районе; в селе Веселоярск положительный результат тест показал у 4 человек.
Число заразившихся коронавирусом в Алтайском крае продолжает расти. 19 апреля к числу заражённых территорий в регионе добавился Веселоярск.
По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Алтайском крае 9 новых случаев инфекции: три человека в Барнауле, четыре в Рубцовском районе, и два – в Павловском.
Более подробной информации о новых случаях в Веселоярске пока не сообщается. Известно, что это село в Рубцовском районе с населением около 5 тысяч человек.
Всего к 19 апреля в регионе выявлено 72 заболевших:
Больные госпитализированы в три медучреждения Барнаула.
Напомним, 19 апреля Сиб.фм так же рассказывал о 26-летнем омиче, который привёз коронавирус из Москвы.
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