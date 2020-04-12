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В Алтайском крае коронавирус «захватил» новый район

сегодня 17:35

Фото Pixabay.com

Новые случаи коронавируса в Алтайском крае выявлены в Рубцовском районе; в селе Веселоярск положительный результат тест показал у 4 человек.

Число заразившихся коронавирусом в Алтайском крае продолжает расти. 19 апреля к числу заражённых территорий в регионе добавился Веселоярск.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Алтайском крае 9 новых случаев инфекции: три человека в Барнауле, четыре в Рубцовском районе, и два – в Павловском.

Более подробной информации о новых случаях в Веселоярске пока не сообщается. Известно, что это село в Рубцовском районе с населением около 5 тысяч человек.

Всего к 19 апреля в регионе выявлено 72 заболевших:

  • г. Барнаул – 45 человек
  • г. Бийск – 1
  • г. Рубцовск – 1;
  • г. Заринск – 1;
  • г. Новоалтайск – 1;
  • г. Камень-на-Оби – 3;
  • г. Змеиногорск – 1;
  • г. Горняк – 2;
  • Рубцовский район (Веселоярск – 4);
  • Павловский район – 5 чел. (с. Павловск – 2, пос. Комсомольский – 2, пос. Шахи – 1);
  • Первомайский район (с. Логовское) – 2;
  • Поспелихинский район (с. Николаевка – 1);
  • Крутихинский район, с. Крутиха – 3;
  • Советский район (с. Советское – 2).

Больные госпитализированы в три медучреждения Барнаула.

Напомним, 19 апреля Сиб.фм так же рассказывал о 26-летнем омиче, который привёз коронавирус из Москвы.

Автор:
Олеся Сметанникова

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коронавирус

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