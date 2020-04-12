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В Чите в обсерватор поместили девять граждан КНР: они прилетели из Новосибирска

сегодня 20:59

Фото пресс-службы министерства Забайкальского края

Две недели проведут в обсерваторе девять граждан Китая, прилетевших в Забайкалье 18 апреля; они прибыли из Омска через Новосибирск.

Граждане, прибывающие в Читу из других регионов, и не имеющие регистрации в Забайкальском крае, а также те, забайкальцы которые не могут организовать карантин у себя дома, будут размещены в обсерваторе. Здесь они должны провести как минимум 14 дней. Об этом сообщает официальный сайт правительства Забайкальского края.

По словам заместителя председателя правительства Забайкальского края Михаила Чуркина, девять граждан КНР прилетели в Читу из Новосибирска, куда они прибыли из Омска.

«Все прибывшие в Забайкалье китайские граждане помещены в обсерватор на две недели. Граница закрыта, переход ее в пунктах пропуска региона невозможен. Мы обратились к федеральному штабу с просьбой организовать вывоз граждан КНР на родину прямыми рейсами», — заявил Михаил Чуркин.

Он также обратился к гражданам КНР дождаться открытия границ или момента, когда будет определён порядок вывоза. Не стоит пытаться пересечь границу сейчас. Это позволит им избежать пребывания в обсерваторе и расходов связанных с перелетом, размещением и питанием.

Все граждане, попавшие в обсерватор проведут там 14 дней. На десятые сутки им проведут тесты на наличие коронавирусной инфекции.

По данным оперативного штаба в Забайкальском крае лабораторно подтверждено 48 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, шестеро из которых – дети, контактировавшие с заражёнными. При этом выздоровело всего четыре человека, в том числе и гражданин КНР, который был одним из первых больных в России.

Напомним, 19 апреля в Новосибирске выявили 22 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

Забайкальский край
новосибирск
коронавирус

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