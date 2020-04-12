В Калужской области скончались две пациентки с коронавирусом: у них был сахарный диабет и заболевание почек

сегодня 16:23 Поделиться

Фото Pixabay.com

Две пациентки с коронавирусом скончались в минувшие сутки в Калужской области; обе имели ряд хронических заболеваний.

За сутки с 18 по 19 апреля в Калужской области коронавирус унёс жизни двух пациентов. При этом общее число заболевших выросло на 40 человек – до 228, сообщило правительство региона.

По данным на утро 19 апреля, общее число заразившихся новым вирусом в регионе выросло до 228 человек. За сутки скончались два человека.

«Умерли 79-летняя жительница Людиновского района и 50-летняя жительница Боровского района. Обе имели ряд хронических заболеваний, таких как сахарный диабет, хронический пиелонефрит», — говорится в сообщении.

Как сообщили в правительстве, 50-летняя жительница Боровского района, почувствовав недомогание, не сразу обратилась за медицинской помощью, а занималась самолечением дома. Только когда заболевание перешло в тяжелую форму, вызвала скорую помощь, которая доставила ее в Калужскую областную инфекционную больницу. Там у женщины диагностировали двустороннюю пневмонию. Спасти её не удалось.

Напомним, на первом месте по числу заразившихся коронавирусом по-прежнему остаётся Москва.