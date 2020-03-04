В машине таксиста нашли килограмм наркотиков

сегодня 01:55 Поделиться

Фото sm-news.ru

В Ленинградской области автоинспекторы задержали машину с крупной партией наркотиков; перевозчиком запрещённых веществ оказался таксист.

В машине таксиста из Выборга нашли килограмм наркотиков. В ночь с 16 на 17 апреля сотрудники ГИБДД остановили автомобиль с символикой популярного агрегатора такси на 132 км а/д «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области.

За рулем автомобиля марки Chevrolet Cruze находился 37-летний житель Выборга и его 47-летний пассажир. В результате осмотра салона автомобиля полицейские обнаружили пакет с килограммом наркотиков под пассажирским сидением.

Экспертиза показала, что изъятое вещество содержит наркотическое средство мефедрон. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В отношении водителя и его пассажира составили административные протоколы по статье "Хулиганство".

Напомним, в марте в Новосибирске задержали мужчину, который делал закладки наркотиков на глазах жены и малолетней дочери.