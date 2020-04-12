В Нижегородской области за сутки выявили более 100 заражённых коронавирусом
Фото минздрава
Коронавирус за прошедшие сутки подтвержден ещё у 129 жителей Нижегородской области, количество заражённых территорий в регионе за неделю увеличилось вдвое.
Общее число заболевших коронавирусом в Нижегородской области выросло до 646 человек. У 85% болезнь протекает в легкой и средней степени тяжести, у 2% — в тяжёлой форме, сообщает пресс-служба правительства региона.
«В регионе верифицированы пробы на коронавирус 646 человек. При этом уже 28 человек выздоровели и выписаны. Протестированы 37 967 человек», — говорится в сообщении.
129 новых случаев коронавируса за сутки — это третий результат по стране после Москвы и Московской области.
Количество заражённых территорий в Нижегородской области за неделю увеличилось вдвое: заболевшие коронавирусом есть в 27 районах.
Болезнь протекает в тяжелой форме у 2% от общего числа заразившихся коронавирусом в регионе, среди них есть и люди молодого возраста.
«Врачи борются за жизни тяжелых пациентов с COVID-19. В основном, это люди с хроническими заболеваниями и пожилые граждане. Для того чтобы спасти их, используется искусственная вентиляция легких. Вместе с этим, сложные случаи есть и у достаточно молодых людей. Такие пациенты испытывают очень серьезные страдания, которые не могут пройти бесследно. В наших силах сделать так, чтобы подобных случаев было как можно меньше", — заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
По его словам, сложности ситуации добавляет то, что в регионе у 7% заражённых заболевание протекало бессимптомно.
Выявить таких пациентов удается только благодаря увеличению объемов тестирования.
Напомним, в России за сутки скончались 48 пациентов с коронавирусом.
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