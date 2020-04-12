В Нижегородской области за сутки выявили более 100 заражённых коронавирусом

сегодня 16:46 Поделиться

Фото минздрава

Коронавирус за прошедшие сутки подтвержден ещё у 129 жителей Нижегородской области, количество заражённых территорий в регионе за неделю увеличилось вдвое.

Общее число заболевших коронавирусом в Нижегородской области выросло до 646 человек. У 85% болезнь протекает в легкой и средней степени тяжести, у 2% — в тяжёлой форме, сообщает пресс-служба правительства региона.

«В регионе верифицированы пробы на коронавирус 646 человек. При этом уже 28 человек выздоровели и выписаны. Протестированы 37 967 человек», — говорится в сообщении.

129 новых случаев коронавируса за сутки — это третий результат по стране после Москвы и Московской области.

Количество заражённых территорий в Нижегородской области за неделю увеличилось вдвое: заболевшие коронавирусом есть в 27 районах.

Болезнь протекает в тяжелой форме у 2% от общего числа заразившихся коронавирусом в регионе, среди них есть и люди молодого возраста.

«Врачи борются за жизни тяжелых пациентов с COVID-19. В основном, это люди с хроническими заболеваниями и пожилые граждане. Для того чтобы спасти их, используется искусственная вентиляция легких. Вместе с этим, сложные случаи есть и у достаточно молодых людей. Такие пациенты испытывают очень серьезные страдания, которые не могут пройти бесследно. В наших силах сделать так, чтобы подобных случаев было как можно меньше", — заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, сложности ситуации добавляет то, что в регионе у 7% заражённых заболевание протекало бессимптомно.

Выявить таких пациентов удается только благодаря увеличению объемов тестирования.

Напомним, в России за сутки скончались 48 пациентов с коронавирусом.