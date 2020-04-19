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В Омске верующие прошли крестным ходом на Пасху: запрет не сработал

сегодня 11:19

Фото с сайта "Новый Омск"

В Омске верующие не прислушались к запрету на массовые мероприятия; на Пасхальной службе они прошли крестным ходом вместе со священнослужителями.

В Омске православные верующие не исполнили запрет на проведение массовых мероприятий. Они пришли на всенощную и прошли крестным ходом вместе со священнослужителями. Об этом сообщают местные СМИ.

В масках были единицы. Многие прихожане привели с собой детей.

Пасхальная служба в храмах Омской области должна была пройти без участия прихожан из-за угрозы распространения коронавируса.

Напомним, в Новосибирской области увеличилось число населённых пунктов, где выявлен коронавирус.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Омская область
коронавирус
Пасха

Комментарии

19.04.20 в 12:18

Михаил Будников

Ад – единственная действительно значительная христианская община во вселенной. (Марк Твен)

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