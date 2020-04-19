В Омске верующие прошли крестным ходом на Пасху: запрет не сработал

сегодня 11:19 Поделиться

Фото с сайта "Новый Омск"

В Омске верующие не прислушались к запрету на массовые мероприятия; на Пасхальной службе они прошли крестным ходом вместе со священнослужителями.

В Омске православные верующие не исполнили запрет на проведение массовых мероприятий. Они пришли на всенощную и прошли крестным ходом вместе со священнослужителями. Об этом сообщают местные СМИ.

В масках были единицы. Многие прихожане привели с собой детей.

Пасхальная служба в храмах Омской области должна была пройти без участия прихожан из-за угрозы распространения коронавируса.

Напомним, в Новосибирской области увеличилось число населённых пунктов, где выявлен коронавирус.