Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

В России за сутки скончались 48 зараженных коронавирусом: больше всего умерших - в Москве

сегодня 15:49

Фото Pixabay.com

В России за последние сутки умерли 48 пациентов, из них более половины – москвичи.

От коронавируса в России за сутки скончались 48 пациентов. Общее число летальных исходов достигло 361, сообщает оперативный штаб.

Власти Москвы вечером 18 апреля сообщали о смерти 28 пациентов, еще девять скончались в Подмосковье, трое — в Пензенской области, двое — в Башкирии, еще по одному — в Мурманской, Липецкой и Новосибирской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ингушетии.

Число новых случаев заражения за последние сутки составило 6060, с начала эпидемии зафиксировано более 42 тысяч случаев. Большая часть приходится на Москву и Подмосковье.

Напомним, по данным на 19 апреля в Москве коронавирус выявлен у 3570 человек, в Московской области за сутки 709 новых случаев, в Нижегородской области – 129.

Автор:
Оксана Смирнова
Журналист

Теги

коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

163133
Как подать заявление на пособие на ребёнка до 3 лет: инструкция от ПФР
89034
В России за сутки зарегистрировано 3448 новых случаев заражения коронавирусом
87913
Обращение Путина в связи с коронавирусом 15 апреля: прямая трансляция на Сиб.фм
72282
Рекордное количество заболевших в Новосибирске 12 апреля: что известно о новых случаях заражения коронавирусом
49843
Названа новая дата парада в честь Дня Победы в 2020 году
38053
"Бейтесь яйцами в карантине!": новосибирцы обрушились с проклятиями на туристов из Таиланда и Вьетнама
37760
Дома до лета: первый регион России заявил о продлении режима самоизоляции до конца мая