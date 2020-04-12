В России за сутки скончались 48 зараженных коронавирусом: больше всего умерших - в Москве

сегодня 15:49 Поделиться

Фото Pixabay.com

В России за последние сутки умерли 48 пациентов, из них более половины – москвичи.

От коронавируса в России за сутки скончались 48 пациентов. Общее число летальных исходов достигло 361, сообщает оперативный штаб.

Власти Москвы вечером 18 апреля сообщали о смерти 28 пациентов, еще девять скончались в Подмосковье, трое — в Пензенской области, двое — в Башкирии, еще по одному — в Мурманской, Липецкой и Новосибирской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ингушетии.

Число новых случаев заражения за последние сутки составило 6060, с начала эпидемии зафиксировано более 42 тысяч случаев. Большая часть приходится на Москву и Подмосковье.

Напомним, по данным на 19 апреля в Москве коронавирус выявлен у 3570 человек, в Московской области за сутки 709 новых случаев, в Нижегородской области – 129.