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Врачей избили из-за анализов на коронавирус

сегодня 12:45

Фото pixabay.com

В России медики пострадали из-за того, что приехали взять анализы на короннавирус; ЧП произошло в Кировской области.

В Кировской области избили врачей, приехавших брать анализы на коронавирус. ЧП произошло в городе Кирово-Чепецк.

Группа людей напала на бригаду скорой помощи, которая приехала к пациенту брать анализы на COVID-19.

«К машине подошли эти мужчины, постучали в окно. Такое часто бывает, может, кому-то ещё плохо стало, он открыл дверь, узнать, что случилось. Они давай спрашивать у него, в какую квартиру он ходил, и к кому. Фельдшер не сказал, и хотел закрыть дверь, его вытащили из машины и начали бить», — рассказала местным журналистам знакомая с пострадавшими.

В региональном управлении МВД разыскивают нападавших. Пострадавший медик находится в хирургическом отделении в состоянии средней тяжести — у него сотрясение головного мозга и ушибы грудной клетки и лица.

«Двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения беспричинно нанесли побои водителю скорой помощи и врачу этой бригады. С места происшествия подозреваемые скрылись, их личности устанавливаются», — пишет пресс-служба УМВД региона.

Напомним, в Новосибирске коронавирусом заболели врачи скорой помощи.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

скорая помощь
Россия
коронавирус

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