Вспышка коронавируса в психбольнице в России
Фото pixabay.com
В психиатрической больнице в Архангельске зарегистрировали вспышку коронавируса; заболели больше 50 пациентов.
В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса. Тесты подтвердили наличие заболевания более чем у 50 пациентов.
«На сегодня предварительно подтверждено уже более 50 случаев заболевания, ещё порядка 100 тестов в работе. Мы понимаем, что, скорее всего, уже к завтрашнему дню число заболевших ещё вырастет», — приводятся на сайте регионального правительства слова руководителя управления Роспотребнадзора по Архангельской области Романа Бузинова.
Чуть ранее вспышки коронавирус подтвердили у одного из сотрудников медицинского учреждения. Психонаркологическое отделение закрыто на карантин.
Напомним, в Новосибирске 18 апреля зарегистрировали третью смерть от коронавируса.
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