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Вспышка коронавируса в психбольнице в России

сегодня 08:29

Фото pixabay.com

В психиатрической больнице в Архангельске зарегистрировали вспышку коронавируса; заболели больше 50 пациентов.

В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса. Тесты подтвердили наличие заболевания более чем у 50 пациентов.

«На сегодня предварительно подтверждено уже более 50 случаев заболевания, ещё порядка 100 тестов в работе. Мы понимаем, что, скорее всего, уже к завтрашнему дню число заболевших ещё вырастет», — приводятся на сайте регионального правительства слова руководителя управления Роспотребнадзора по Архангельской области Романа Бузинова.

Чуть ранее вспышки коронавирус подтвердили у одного из сотрудников медицинского учреждения. Психонаркологическое отделение закрыто на карантин.

Напомним, в Новосибирске 18 апреля зарегистрировали третью смерть от коронавируса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Архангельск
психбольница
коронавирус

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