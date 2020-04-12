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Выйдем на плато: в Кремле ожидают новый этап коронавируса в России

сегодня 17:55

Фото Pixabay.com

Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом на следующей неделе; вспышка инфекции в стране наблюдалась на этой неделе.

В ситуации с распространением коронавируса в России выход на плато может быть на следующей неделе, которая начнётся с 20 апреля. Такую вероятность допустил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в воскресенье, 19 апреля.

Географическое понятие «плато» используется сегодня также при оценке хода пандемии коронавируса — когда вышедшая на пик кривая заболеваемости затем превращается в прямую на определенном уровне, пока не начнётся спад.

По словам Пескова, на текущей неделе в России наблюдалась вспышка заражаемости. Это говорит о том, что страна еще не вышла на плато. В связи с этим, отметил пресс-секретарь президента, потребуются новые решения по борьбе с инфекцией. «Меры нужно будет принять в течение недели», — добавил Песков.

Напомним, по данным на 19 апреля, в России подтвердились более 42 тысяч случаев заболевания COVID-19, из них 6060 — за последние сутки.

Автор:
Оксана Смирнова
Журналист

Теги

коронавирус

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