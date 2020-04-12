Замгубернатора заболел коронавирусом в России
Фото из архива сиб.фм
Заместитель губернатора Нижегородской области Игорь Носов заразился коронавирусом; об этом заявил глава региона.
Как сообщил РИА-Новости губернатор Нижегородской области, у его заместителя подтвердился диагноз коронавирус.
Носов был инфицирован в Москве, куда его перевели на работу для оперативной связи с федеральными органами власти. В последнее время он занимался вопросами обеспечения Нижегородской области медицинским оборудованием, средствами защиты и медикаментами, сообщает агентство.
В Нижегородской области зарегистрировано 517 случаев заражения коронавирусом, 26 человек вылечились, 4 человека скончались.
Напомним, в Новосибирской области расширилась география распространения коронавируса.
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