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Замгубернатора заболел коронавирусом в России

сегодня 10:47

Фото из архива сиб.фм

Заместитель губернатора Нижегородской области Игорь Носов заразился коронавирусом; об этом заявил глава региона.

Как сообщил РИА-Новости губернатор Нижегородской области, у его заместителя подтвердился диагноз коронавирус.

Носов был инфицирован в Москве, куда его перевели на работу для оперативной связи с федеральными органами власти. В последнее время он занимался вопросами обеспечения Нижегородской области медицинским оборудованием, средствами защиты и медикаментами, сообщает агентство.

В Нижегородской области зарегистрировано 517 случаев заражения коронавирусом, 26 человек вылечились, 4 человека скончались.

Напомним, в Новосибирской области расширилась география распространения коронавируса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

коронавирус
нижний новгород

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