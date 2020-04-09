«Звёзды XXI века. Вечер фортепианной музыки» в филармонии: онлайн-трансляция на Сиб.фм

сегодня 19:46 Поделиться

Фото с сайта Новосибирской областной филармонии

Для того, чтобы жители Новосибирска провели вечер дома со своими родными и близкими, коллектив Новосибирской областной филармонии подготовил цикл концертов; Сиб.фм предлагает присоединиться к онлайн-трансляции.

В режиме всеобщей самоизоляции учреждения культуры приготовили трансляцию онлайн-мероприятий. В воскресенье, 19 апреля, в рамках открытого цикла трансляций «Филармония без границ» своё мастерство покажет пианист Андрей Гугнин.

Он исполнит произведения, которые написали Николай Метнер – «Соната си-бемоль минор, «Романтическая»; Милий Балакирев – «Восточная фантазия «Исламей»; Фридерик Шопен – «Соната № 3 си минор».

Прямая трансляция начнётся в 20:00 по новосибирскому времени. Сиб.фм предлагает присоединиться к трансляции из Новосибирской областной филармонии.

Напомним, 9 апреля Сиб.фм опубликовал программу онлайн-трансляций новосибирских учреждений культуры.