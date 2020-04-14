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Апрель разденет до маек: жара до +25 пришла в Новосибирск на неделю

сегодня 16:27

Фото с сайта pixabay.com

Третья неделя апреля в Новосибирске обещает быть нетипично жаркой; днём на улице будет по-летнему тепло – до 25-27 со знаком плюс.

Жаркая неделя началась в Новосибирске: с понедельника по пятницу сибиряков ожидают летние температуры и много солнца. Самым «горячим» днём обещает стать четверг – синоптики обещают, что в это день воздух прогреется до +27.

По данным сайта «Гисметео.ру», неделя будет не только тёплой, но и солнечной. При этом с 20 по 24 апреля показания термометров не перестанут расти – средняя дневная температура будет держаться выше отметки «двадцать».

Внезапное «лето» отпустит только ближе к выходным – в субботу и воскресенье в город придут дожди и, соответственно, небольшое похолодание. За бортом будет +16+18.

Напомним, 20 апреля из-за высоких дневных температур власти Новосибирской области объявили в северных районах региона пожароопасный период.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Новосибирск
погода

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