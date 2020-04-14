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Больше 400 человек погибли от коронавируса в России

сегодня 14:45

Фото оперативного штаба

Число летальных исходов среди пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией в России превысило 400; за прошедшие сутки скончались 44 человека.

В России за минувшие сутки погибли 44 человека с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщил федеральный оперштаб. За всё время в стране скончались 405 человек.

За 24 часа число заражённых коронавирусом в России достигло 47 121 – выявили 4268 новых случаев. Заражённых обнаружили в 76 регионах. Из них 45,3 % выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни, добавили в штабе.

Выздоровели за прошедшие сутки 155 человек. За всё время из больниц выписали 3446 пациентов.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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