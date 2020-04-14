Число пациентов с коронавирусом резко выросло в Кузбассе

сегодня 11:37 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился ещё у шести пациентов в Кузбассе; все они изолированы и проходят лечение.

Общее число заражённых коронавирусом в Кузбассе выросло до 47 человек, 40 из них находятся в больнице. За сутки с 19 по 20 апреля в регионе выявили шесть новых случаев, сообщается в Telegram-канале «Цивилёв. Live».

Больше всего заболевших – в Анжеро-Судженске.

«В Анжеро-Судженске трое заболевших, по одному в посёлке городского типа Краснобродский, Новокузнецком и Прокопьевском районах», – сообщает оперативный штаб.

Кроме того, в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции сейчас находится 1601 человек.

Напомним, в конце апреля в Кремле ожидают новый этап распространения коронавируса в России.