Число пациентов с коронавирусом резко выросло в Кузбассе
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Диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился ещё у шести пациентов в Кузбассе; все они изолированы и проходят лечение.
Общее число заражённых коронавирусом в Кузбассе выросло до 47 человек, 40 из них находятся в больнице. За сутки с 19 по 20 апреля в регионе выявили шесть новых случаев, сообщается в Telegram-канале «Цивилёв. Live».
Больше всего заболевших – в Анжеро-Судженске.
«В Анжеро-Судженске трое заболевших, по одному в посёлке городского типа Краснобродский, Новокузнецком и Прокопьевском районах», – сообщает оперативный штаб.
Кроме того, в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции сейчас находится 1601 человек.
Напомним, в конце апреля в Кремле ожидают новый этап распространения коронавируса в России.
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