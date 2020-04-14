Ещё 28 человек умерли от коронавируса в Москве

сегодня 08:10 Поделиться

ФОТО PIXABAY.COM

Количество жертв коронавируса в России продолжает расти; за сутки в Москве умерли ещё 28 человек.

28 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались в Москве за последние 24 часа. Об этом сообщается столичный оперативный штаб.

Всего в Москве с начала эпидемии от коронавируса умерли 204 человека.

По данным на утро 20 апреля, в России новым вирусом заболели уже почти 43 тысяч человек, 361 пациент не смог победить COVID-19.

Напомним, 19 апреля в Кремле заявили о возможно выходе на этой неделе на плато по заболеваемости коронавирусом.