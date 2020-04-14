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Ещё 44 умерли в России от коронавируса в России за сутки

сегодня 14:42

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

44 человека умерли в России за минувшие сутки от коронавируса; всего COVID-19 подтверждён у 4268 новых пациентов.

В России зафиксировано 44 летальных исходов от коронавируса за сутки. Об этом 20 апреля сообщили в оперативном штабе по противодействию распространения инфекции.

Всего с начала эпидемии зафиксировано 405 летальных исходов.

На сегодняшний день в России зарегистрирован 47 121 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период выздоровели 3446 человек.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

смертность
коронавирус

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