Ещё 44 умерли в России от коронавируса в России за сутки
Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области
44 человека умерли в России за минувшие сутки от коронавируса; всего COVID-19 подтверждён у 4268 новых пациентов.
В России зафиксировано 44 летальных исходов от коронавируса за сутки. Об этом 20 апреля сообщили в оперативном штабе по противодействию распространения инфекции.
Всего с начала эпидемии зафиксировано 405 летальных исходов.
На сегодняшний день в России зарегистрирован 47 121 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период выздоровели 3446 человек.
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