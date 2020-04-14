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Ещё один заражённый коронавирусом умер в Новосибирске

сегодня 22:18

В Новосибирске увеличилось число погибших пациентов с коронавирусом; за все время зарегистрировано 4 летальных исхода.

Четвёртый пациент с подтверждённым коронавирусом умер в Новосибирске. Об этом 20 апреля сообщил оперативный штаб региона. По данным медиков, погибшему было 38 лет.

"Четвертый умерший – мужчина 38 лет. Пневмония у него развилась на фоне серьезных патологий. В анамнезе – морбидное ожирение, сахарный диабет, кардиопатия, сердечно-сосудистая недостаточность", — сказано в сообщении.

Всего в Новосибирской области 132 подтверждённых случая заражения коронавирусом.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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